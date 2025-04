Brisantes Wiedersehen mit Mats Hummels? Edin Terzic offenbar bei AS Rom im Gespräch

Das wäre durchaus brisant! Edin Terzic wird als Trainer der AS Rom gehandelt und würde dort wieder auf Mats Hummels treffen.

Edin Terzic ist offenbar einer der Kandidaten auf den vakanten Trainerposten beim italienischen Erstligisten AS Rom, dem aktuellen Verein seines ehemaligen Schützlings bei Borussia Dortmund, Mats Hummels. Dort war am Sonntag Ivan Juric von seinen Aufgaben entbunden worden.

Informationen des Senders Sky Italia gehört der ehemalige BVB-Coach zum Kandidatenkreis. Angeblich sollen sich die Klub-Besitzer Dan und Ryan Friedkin im Hotel Posta Vecchia mit Terzic bereits getroffen haben.

Dem widerspricht jedoch die Bild, die wissen will, dass Terzic derzeit in England weilt und dort am Dienstag einen Vortrag in Manchester halten wird.

Bei den Hauptstädtern träfe Terzic auf seinen ehemaligen Schützling Hummels, der erst Anfang September einen Einjahresvertrag bei der Roma unterschrieben hatte. Terzic und Hummels kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim BVB, wo sie mit einer Unterbrechung zwischen 2020 und 2024 miteinander zusammenarbeiteten.

Speziell in der vergangenen Spielzeit soll es allerdings zu Spannungen zwischen beiden gekommen sein. So hatte der Innenverteidiger in einem Interview mit der Sport Bild enthüllt, sich mehrmals über den taktischen Ansatz seines Trainer echauffiert zu haben: "Ich habe mich in meiner Ehre gekränkt gefühlt, so in diesem Trikot auf dem Platz zu stehen. So unterwürfig, so fußballerisch unterlegen."

Terzic wiederum reagierte damit, dass er Hummels zu Jahresbeginn mehrmals in Folge auf die Bank setzte und ihn erst zum Ende der Saison wieder regelmäßig in die Startelf zurückbeorderte.

Neben Terzic werden bei Rom auch Massimiliano Allegri, Rudi Garcia und Graham Potter gehandelt. Favorit soll Roberto Mancini sein, der erst kürzlich bei der Nationalmannschaft von Saudi-Arabien gefeuert wurde.

Terzic ist seit Juni 2024 vereinslos, nachdem er sein Amt beim BVB nach einer durchwachsenen Saison in der Bundesliga mit einem fünften Platz in der Bundesliga niedergelegt hatte. Sein Nachfolger wurde Co-Trainer Nuri Sahin.