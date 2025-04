In der Premier League findet heute der Boxing Day statt. Hier wird erklärt, wo die Spiele live im TV und Livestream laufen.

Während die anderen Topligen Europas heute pausieren, geht es in der Premier League munter weiter. Der Boxing Day, der traditionellerweise am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) stattfindet, steht an. Fünf Spiele des 19. Spieltags werden absolviert. Los geht es um 13.30 Uhr mit dem Aufeinandertreffen zwischen Newcastle United und Nottingham Forest. Im Laufe des Nachmittags, um 18.30 Uhr, trifft der FC Liverpool auf den FC Burnley, außerdem empfängt Manchester United um 21 Uhr Aston Villa.

Boxing Day: Die heutigen Partien des 19. Spieltags

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Di., 26.12. 13.30 Uhr Newcastle United Nottingham Forest Di., 26.12. 16.00 Uhr AFC Bournemouth FC Fulham Di., 26.12. 16.00 Uhr Sheffield United Luton Town Di., 26.12. 18.30 Uhr FC Burnley FC Liverpool Di., 26.12. 21.00 Uhr Manchester United Aston Villa

Boxing Day: Wo läuft die Premier League heute live im Free-TV und Livestream?

Wer zum heutigen Boxing Day in der Premier League Übertragungen im Free-TV sucht, wird nichts finden. Die einzige Möglichkeit, die Partien live zu verfolgen, bietet nämlich der Pay-TV-Sender Sky an. Dort könnt Ihr alle fünf Spiele von Anpfiff bis Schlusspfiff sehen. Die Verteilung auf die speziellen Sender sieht dabei folgendermaßen aus:

Newcastle United vs. Nottingham Forest bei Sky Sport Premier League

AFC Bournemouth vs. FC Fulham bei Sky Sport 1 (HD)

Sheffield United vs. Luton Town bei Sky Sport Mix

FC Burnley vs. FC Liverpool bei Sky Sport Premier League

Manchester United vs. Aston Villa bei Sky Sport Premier League, Sky Sport UHD

Das ist aber noch nicht alles. Wer von den beiden Spielen mit Anpfiff um 16 Uhr - Bournemouth vs. Fulham und Sheffield vs. Luton - nichts verpassen möchte, kann bei Sky Sport Premier League um 15.30 Uhr die Konferenz anmachen.

Boxing Day: Wo läuft die Premier League heute live im Free-TV und Livestream? Liveticker zu den Spielen

Alle fünf Spiele werden heute auch live getickert. So verpasst Ihr ebenfalls nichts Wichtiges vom Geschehen.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht.

