Mit dem FC Bayern! Nur zwei Klubs können laut Rio Ferdinand Manchester City Paroli bieten

Für Rio Ferdinand ist der FC Bayern einer von zwei Vereinen, der Titelverteidiger Manchester City in der Champions League in dieser Saison stoppen kann. Auch Real Madrid schätzt der ehemalige englische Nationalspieler ziemlich stark ein.

Bei TNT Sports sagte Ferdinand, gefragt nach den Klubs, die City in der Königsklasse aufhalten können: "Real Madrid pflegt offensichtlich eine ganz besondere Beziehung zu diesem Wettbewerb und da spielen einige fantastische Spieler. Jude Bellingham ist in toller Form. Sie muss man auf dem Zettel haben."

Dann führte Ferdinand aus: "Diese Sturmreihe, vor allem in vorderster Front, bei Bayern München kann jedem Team in diesem Wettbewerb große Probleme bereiten. Ganz besonders, wenn Harry Kane so trifft, wie er es im Moment tut."

Real, Bayern und Man City sind in der Tat makellos in die aktuelle Champions-League-Saison gestartet, haben allesamt alle ihre Spiele gewonnen und führen ihre Gruppen souverän an.

Für Ferdinand ist allerdings klar, dass City weiterhin der Top-Favorit ist. "Ich sehe keine Mannschaft, die das komplette Paket hat, die alle anderen Gegner zermürben kann. Dieses City-Team ist das einzige, von dem man sagen kann, dass es vollkommen ist. Und das ist das Problem für alle anderen Mannschaften."

Zwei Schlüssel für die City-Dominanz

Für den 45-Jährigen sind "Konstanz" und "hohe Standards" der Schlüssel dazu, dass Pep Guardiolas Team seit Jahren in Premier League und Champions League vorne dabei ist.

Manchester City war bereits am Dienstagabend in der Königsklasse im Einsatz und besiegte Young Boys Bern mit 3:0. Während die Bayern am Mittwochabend Galatasaray Istanbul in der Allianz Arena empfangen, tritt Real zuhause gegen Sporting Braga an.