Vorentscheidung im Titelkampf? Austria Wien empfängt Sturm Graz zum Gipfeltreffen. Wo die Partie im TV und Livestream übertragen wird, lest Ihr hier.

Am heutigen Mittwoch, 23. April, kommt es in der österreichischen Bundesliga zum Spitzenspiel. Die drittplatzierte Austria trifft auf den Tabellenführer aus Graz. Gespielt wird ab 20.30 Uhr in der Generali Arena in Wien.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Austria Wien vs. Sturm Graz heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga Playoffs am Mittwoch im TV und Livestream?

Die österreichische Bundesliga läuft live und exklusiv bei Sky. Das Spitzenspiel könnt Ihr heute bei Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 2 verfolgen, die Vorberichte eine halbe Stunde vor Anpfiff könnt Ihr nur bei dem zuletzt genannten Sender sehen. Als Kommentator ist Otto Rosenauer im Einsatz.

Der Livestream ist in der App Sky X abrufbar, aber auch hier müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Begegnung: Austria Wien vs. Sturm Graz

Wettbewerb: Österreichische Bundesliga

Spieltag: 27

Datum: 23. April 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: Generali Arena (Wien)

TV & Livestream: Sky Österreich, Sky X

Austria Wien vs. Sturm Graz heute live: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag