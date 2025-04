DFB-Pokal, Auslosung Viertelfinale: Termin, Datum, Ort, Übertragung der Ziehung im Free-TV und Auslosung

Während das Achtelfinale des DFB-Pokals noch bestritten werden muss, wirft SPOX schon mal einen Blick in die Zukunft auf die Auslosung des Viertelfinals. Termin, Datum, Ort, Übertragung der Ziehung im Free-TV und Auslosung - hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst.

Aktuell dreht sich im DFB-Pokal alles rund um das Achtelfinale, am Dienstag (5. Dezember) und am Mittwoch (6. Dezember) finden jeweils vier Duelle statt, womit spätestens in der Nacht auf Donnerstag dann die acht Viertelfinalisten feststehen.

Daraufhin folgt das Viertelfinale, für das zuerst eine Auslosung, um die Paarungen zu ermitteln, benötigt wird. Im Folgenden bekommt Ihr alles Wissenswertes zum Event geliefert.

DFB-Pokal, Auslosung Viertelfinale: Termin, Datum, Ort

Wie üblich findet auch dieses Mal die Auslosung am ersten Wochenende nach Beendigung der vorigen Spielrunde statt. Genauer gesagt werden die vier Paarungen am Sonntag, den 10. Dezember, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Das Event soll um 19.15 Uhr starten.

DFB-Pokal, Auslosung Viertelfinale: Übertragung der Ziehung im Free-TV und Auslosung

Auch in Sachen Übertragung hat sich nichts geändert. Nachdem die Auslosung im Rahmen der Sportschau-Sendung in der ARD vonstatten geht, ist der öffentlich-rechtliche Sender logischerweise auch für die Übertragung verantwortlich. Die Sendung geht um 19.15 Uhr los, Esther Sedlaczek übernimmt dafür die Moderation. Zeitgleich wird bei sportschau.de ein kostenloser Livestream zum Abruf bereitgestellt.

DFB-Pokal, Auslosung Viertelfinale: Übertragung der Ziehung im Liveticker

Zur Ziehung wird bei SPOX auch ein Liveticker zum Mitlesen angeboten. So verpasst Ihr ebenfalls nichts Wichtiges vom Event in Dortmund.

Hier geht es zum Liveticker der Pokalauslosung.

DFB-Pokal, Auslosung Viertelfinale: Übertragung der Ziehung im Free-TV und Auslosung - Wichtigste Infos

Event: Auslosung des DFB-Pokals

Auslosung des DFB-Pokals Spielrunde: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: 10. Dezember 2023

10. Dezember 2023 Uhrzeit: 19.15 Uhr

19.15 Uhr Ort: Deutsches Fußballmuseum in Dortmund

Deutsches Fußballmuseum in Dortmund TV: ARD

Livestream: sportschau.de

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal: Die Achtelfinalspiele im Überblick