In der Champions League kommt es zum Viertelfinal-Duell zwischen Aston Villa und Paris St. Germain. Wer das Rückspiel überträgt, verrät Euch SPOX.

Am heutigen Dienstag, dem 15. April, steigt in der UEFA Champions League das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Aston Villa und Paris Saint-Germain. PSG verschaffte sich mit dem 3:1-Erfolg im Hinspiel eine starke Ausgangslage – nun will das Team von Trainer Luis Enrique den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. Doch Aston Villa gibt sich vor heimischer Kulisse im Villa Park noch nicht geschlagen. Setzt sich der Favorit aus Frankreich durch – oder gelingt den Engländern die Wende?

Der Anpfiff im Villa Park (Birmingham) ist um 21.00 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Aston Villa vs. PSG heute live im Viertelfinale der Champions League: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel von Paris Saint-Germain im TV und Livestream?

Das Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel zwischen Aston Villa und Paris St. Germain wird exklusiv von DAZN übertragen.

Die Partie ist sowohl im Livestream über die App oder im Browser als auch auf dem linearen Sender DAZN 1 verfügbar. Etwa 15 Minuten vor Anpfiff beginnt der Stremingdienst mit der Vorberichterstattung. Kommentator Mario Rieker und Experte Benny Lauth begleiten für Euch das Spiel live.

Um die Champions League bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr das DAZN Unlimited-Paket.

Begegnung: Aston Villa vs. Paris St. Germain

Wettbewerb: Champions League

Spieltag: Viertelfinale

Datum: Dienstag, 15. April

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Villa Park (Birmingham)

TV & Livestream: DAZN 1, DAZN

