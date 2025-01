AS Rom vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream?

Wer überträgt das Europa-League-Spiel zwischen der AS Rom und Eintracht Frankfurt am Donnerstag? Bei SPOX gibt es die Antwort.

AS Rom

AS Rom

Eintracht Frankfurt kriegt es im letzten Spiel der Europa-League-Ligaphase am heutigen Donnerstag, den 30. Januar, mit der AS Rom zu tun. Die Partie wird um 21 Uhr im Stadio Olimpico in Rom angestoßen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

AS Rom vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream

Zu Rom gegen Frankfurt wird keine Free-TV-Übertragung angeboten. Trotzdem muss man auf die Livebilder aus der italienischen Hauptstadt nicht verzichten, denn RTL liefert bei RTL+ einen kostenpflichtigen Livestream. Die Vorberichte zum Spektakel beginnen um 20.25 Uhr.

Außerdem bietet der Streamingdienst auch eine Donnerstagskonferenz an, das natürlich ebenfalls auch das Spiel zwischen Rom und Frankfurt beinhaltet.

AS Rom vs. Eintracht Frankfurt: Liveticker bei SPOX

SPOX tickert die Begegnung für all jene mit, die kein RTL+ Abonnement haben. Damit geht Euch keine wichtige Spielaktion durch die Lappen.

AS Rom vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: AS Rom vs. Eintracht Frankfurt

Wettbewerb: Europa League

Spieltag: 8. (Ligaphase)

Datum: 30. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Stadio Olimpico, Rom (Italien)

TV & Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

AS Rom vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag