AS Monaco vs. Benfica heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Champions League Playoffs Hinspiel im TV und Livestream

In den Playoffs der Champions League trifft heute die AS Monaco auf Benfica Lissabon. Wo die Partie übertragen wird, verrät Euch SPOX.

Am heutigen Mittwoch, den 12. Februar, kommt es zum Duell in der Champions League zwischen AS Monaco und Benfica Lissabon. Die Hausherren landeten in der Ligaphase auf Rang 17, die Gäste aus Lissabon auf dem 16. Platz. Beide Mannschaften hatten nach acht Spielen 13 Punkte. Das Hinspiel der Playoffs findet in Monaco um 21.00 Uhr statt.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

AS Monaco vs. Benfica heute live im TV und Livestream:

Die Begegnung zwischen Monaco und Benfica wird live und exklusiv bei DAZN übertragen.

Im Pay-TV läuft die Partie auf DAZN 2. Flo Hauser kommentiert die Partie für Euch.

Der Livestream vom Streamingdienst ist wie gewohnt in der App oder der Website aufrufbar.

AS Monaco vs. Benfica heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: AS Monaco vs. Benfica Lissabon

Wettbewerb: Champions League

Runde: Playoffs

Datum: 12. Februar 2025

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Louis II (Monaco)

TV & Livestream: DAZN

AS Monaco vs. Benfica heute live: Die Hinspiele der Playoffs