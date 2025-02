Wer überträgt das Drittligaspiel zwischen Arminia Bielefeld und Erzgebirge Aue am Samstag um 14 Uhr? SPOX hat die Antwort.

Mittelfeldduell in der 3. Liga: Arminia Bielefeld empfängt am heutigen Freitag (15. Februar) in der heimischen Schüco-Arena (Bielefeld) Erzgebirge Aue. Der Pfiff zum Anstoß ertönt um 14 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Arminia Bielefeld vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Ihr wollt die 90 Minuten von Bielefeld gegen Aue nicht verpassen? Dann habt Ihr die Wahl. Einerseits bieten der Westdeutsche Rundfunk und der Mitteldeutsche Rundfunk das Drittligaspiel im Free-TV sowie im kostenlosen Livestream an, andererseits ist die Partie auch im Pay-TV bei MagentaSport zu sehen.

Arminia Bielefeld vs. Erzgebirge Aue heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Arminia Bielefeld vs. Erzgebirge Aue

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 24

Datum: 15. Februar 2025

Uhrzeit: 14 Uhr

Ort: Schüco-Arena (Bielefeld)

TV & Livestream: MDR, WDR, MagentaSport

Arminia Bielefeld vs. Erzgebirge Aue heute live: Die Tabelle