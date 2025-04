Wer überträgt das Deutschland DFB-Pokal Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Bayer Leverkusen am Dienstag um 20:45 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am Dienstagabend steht der nächste Kracher des DFB-Pokals vor der Tür: Das erste Halbfinale des Turniers zwischen Arminia Bielefeld und Bayer Leverkusen. Bislang legten die Jungs von der Alm einen furiosen Auftritt im diesjährigen Wettbewerb hin. Nach einem Sieg gegen Hannover in Runde eins, nahm man anschließend mit Union Berlin, dem SC Freiburg sowie Werder Bremen nur noch Bundesligisten aus dem Turnier. Ob die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat auch gegen die Elf von Xabi Alonso bestehen kann, wird sich zeigen. Eines steht jedoch fest: Aktuell könnte es im Turnier keine schwierigere Aufgabe geben, als den Titelverteidiger aus Leverkusen zu bezwingen. Die kommen nach den letzten Auftritten in Liga und Champions League nicht unbedingt sattelfest daher. Die Zuschauer erwartet dementsprechend eine brisante Partie.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen, DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale im TV und Livestream?

Wie gewohnt dürfen sich alle Zuschauer des DFB-Pokals freuen, denn auch die Begegnung zwischen der Arminia und Bayer wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Übertragung am Dienstag wird die ARD übernehmen. Zusätzlich dazu bietet der Sender die Möglichkeit, den Pokalkracher im Livestream der ARD Mediathek zu verfolgen.

Darüber hinaus ist Duell auch bei Sky zu sehen. Auch der kostenpflichtige Sender zeigt das Spiel sowohl im linearen TV als auch im Livestream bei SkyGo und WOW.

Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen, DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen

Wettbewerb: DFB-Pokal

Spielrunde: Halbfinale

Datum: 01. April 2025

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Ort: Schüco Arena (Bielefeld)

TV & Livestream: ARD, Sky, ARD Mediathek, SkyGo, WOW

Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen, DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale im TV und Livestream? - Das Halbfinale im Überblick