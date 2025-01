Wird der Gastauftritt von Borussia Dortmund beim FC Bologna in der Champions League heute von Prime Video oder DAZN übertragen? SPOX klärt auf.

Der kriselnde BVB will heute in der Champions League in die Spitzengruppe der Ligaphase vorstoßen. Ob das gegen den FC Bologna gelingt? Das werden wir ab 21 Uhr erfahren, wenn der Spaß im Renato Dall'Ara (Bologna) angepfiffen wird.

Aber welcher Dienst wird die Partie übertragen? Das erfahrt Ihr hier.

Amazon Prime Video oder DAZN: Wer zeigt / überträgt FC Bologna vs. BVB heute live im TV und Livestream?

In der Königsklasse stellt sich dienstags immer eine Frage: Ist DAZN oder Prime Video für die Übertragung verantwortlich. Im Falle des Duells FC Bologna vs. BVB lautet die Antwort heute: Prime Video.

Der Streamingdienst wird um 20 Uhr mit den Vorberichten live gehen und im Anschluss neben der Partie natürlich auch eine Analyse liefern. Empfangen könnt Ihr das Ganze kostenpflichtig über App und Website.

Alle weiteren Partien des Tages findet Ihr nur bei DAZN. Auch hierfür benötigt Ihr ein Abonnement, und zwar vom Paket DAZN Unlimited.

FC Bologna vs. BVB, Champions League heute live: Der Liveticker von SPOX

SPOX ist bei den CL-Spielen des BVB natürlich auch immer live dabei und hält Euch im Ticker auf dem Laufenden. Schaut einfach ca. eine Stunde vor dem Anpfiff auf unserer Website vorbei.

Champions League heute live, 7. Spieltag: Die Spiele am Dienstag

Uhrzeit Heim Gast Übertragung 18.45 Uhr Atalanta Bergamo Sturm Graz DAZN 18.45 Uhr AS Monaco Aston Villa DAZN 21 Uhr FC Liverpool Lille OSC DAZN 21 Uhr Atletico Madrid Bayer 04 Leverkusen DAZN 21 Uhr Benfica Lissabon FC Barcelona DAZN 21 Uhr Club Brügge Juventus Turin DAZN 21 Uhr Roter Stern Belgrad PSV Eindhoven DAZN 21 Uhr FC Bologna Borussia Dortmund Prime Video 21 Uhr Slovan Bratislava VfB Stuttgart DAZN

FC Bologna vs. BVB, Champions League heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Bologna vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Champions League

Spieltag: Ligaphase, 7. Spieltag

Datum: 21. Januar

Uhrzeit: 21 Uhr

O rt: Renato Dall'Ara (Bologna)

TV & Livestream: Prime Video

Liveticker: SPOX

