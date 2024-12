Beim Frauen-Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt wird die Allianz Arena morgen in München pink leuchten. Hier erf...

Beim Frauen-Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt wird die Allianz Arena morgen in München pink leuchten. Hier erfahrt Ihr, was es damit auf sich hat.

Während die Bundesliga der Männer aufgrund der Länderspielpause kurz unterbrochen wird, geht es bei den Frauen munter weiter. Am morgigen Samstag, den 14. Oktober, stehen zwei Ligaspiele des 4. Spieltags auf dem Plan. In einem davon treffen der FC Bayern München und Eintracht Frankfurt aufeinander. Der Anpfiff ertönt um 17.55 Uhr, gespielt wird in der Münchner Allianz Arena, die morgen in einer besonderen Farbe aufleuchten wird.

Zu den vielen Besonderheiten der 75.000 Zuschauer umfassenden Allianz Arena zählt, dass sich das Stadion in allen möglichen Farben beleuchten lässt. So erstrahlte die Spielstätte des FC Bayern in Vergangenheit bei Länderspielen der Nationalmannschaft in Schwarz-Rot-Gold. Beim NFL Munich Game im vergangenen Jahr teilte sich die deutsche Flagge den Platz an den äußeren Wänden der Arena noch mit der US-amerikanischen Flagge. Als Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung wurden zudem mehrmals auch die Regenbogen-Farben präsentiert. Meistens ist das Stadion jedoch in den Vereinsfarben des FC Bayern zu sehen: rot.

Allianz Arena: Warum leuchtet das Stadion des FC Bayern München in Pink?

Beim morgigen Ligaspiel der Frauen kommt jedoch kein Rot, kein Schwarz-Rot-Gold und auch kein Regenbogen zum Vorschein. Um ein Zeichen für Burstkrebsvorsorge zu setzen, erstrahlt die Allianz Arena anlässlich des "Breast Cancer Awareness Month" Oktober nämlich in Pink. Darauf einigte sich der Verein mit seinem Hauptpartner Allianz. Zusätzlich werden die Spielerinnen mit einem Sondertrikot auflaufen, das mit einem pinkgefärbtem "Allianz"-Logo ausgestattet und "um eine pinkfarbene Schleife, das internationale Symbol im Kampf gegen den Brustkrebs", ergänzt wird.

"Brustkrebs ist weltweit die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, betrifft jedoch auch Männer. Schätzungen des Robert Koch-Instituts Berlin zufolge erkranken allein in Deutschland pro Jahr etwa 66.800 Frauen und 770 Männer daran. Die Allianz ist davon überzeugt, dass Aufklärung und eine verstärkte Früherkennung dazu beitragen können, die Auswirkungen der Krankheit zu minimieren. Aus diesem Grund möchte der Münchner Versicherungskonzern auch in Zukunft für die Krankheit sensibilisieren und die Bedeutung einer frühen Vorsorge betonen", wird in der Pressemitteilung zitiert.

Allianz Arena: Warum leuchtet das Stadion des FC Bayern München in Pink? Wichtigste Infos zum Spiel

Begegnung: - FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt

- FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb: Frauen-Bundesliga

Frauen-Bundesliga Spieltag: 4

4 Datum: 14. Oktober 2023

14. Oktober 2023 Uhrzeit: 17.55 Uhr

17.55 Uhr Ort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München TV: MagentaSport , ARD

, Livestream:MagentaSport, sportschau.de, DAZN

Frauen Bundesliga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag