Alemannia Aachen vs. Energie Cottbus heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen Allemannia Aachen und Energie Cottbus. SPOX verrät Euch, wer die Partie live zeigt.

Am heutigen Freitag, den 31. Januar, begegnen sich in der 3. Liga Allemannia Aachen und Energie Cottbus. Das Duell am 22. Spieltag startet um 19.00 Uhr im Tivoli in Aachen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Alemannia Aachen vs. Energie Cottbus heute live im TV und Livestream:

Die Partie zwischen Alemannia Aachen und Energie Cottbus seht Ihr heute live und in voller Länge bei MagentaSport. Die Vorberichte zum Spiel beginnen dort um 18.30 Uhr. So sieht das MagentaSport-Team heute aus:

Kommentar: Markus Höhner

Markus Höhner Moderation: Thomas Wagner

Thomas Wagner Experte: Fabian Klos

Im Livestream seht Ihr die Übertragung von MagentaSport live und in voller Länge in der MagentaSport-App und auf magentasport.de. Zudem könnt Ihr die Begegnung zwischen Alemannia Aachen und Energie Cottbus auf OneFootball im Einzelstream, ganz ohne Abo, verfolgen.

Alemannia Aachen vs. Energie Cottbus heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Allemannia Aachen vs. Energie Cottbus

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 22

Datum: 31. Januar

Uhrzeit: 19.00 Uhr

Ort: Tivoli, Aachen

TV & Livestream: MagentaSport, OneFootball

Alemannia Aachen vs. Energie Cottbus heute live: Die Tabelle