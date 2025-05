Alemannia Aachen bekommt es heute mit dem 1. FC Saarbrücken zu tun. Wir liefern Infos zur Übertragung.

Am heutigen Samstag, dem 10. Mai, will Alemannia Aachen gegen den Aufstiegskandidaten 1. FC Saarbrücken wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln. Ab 14 Uhr rollt am Tivoli (Aachen) der Ball.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Alemannia Aachen vs. 1. FC Saarbrücken heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Samstag im TV und Livestream?

MagentaSport ist für die Übertragung der 3. Liga verantwortlich, auch Aachen vs. Saarbrücken läuft beim Streamingdienst. Sowohl eine Konferenz als auch die Partie in voller Länge könnt Ihr dort wählen. Dieses Duo ist am Start:

Kommentar: Julian Engelhard

Moderation: Tobi Schäfer

Die Alternative: OneFootball. Dort müsst Ihr zwar ebenfalls zahlen, es reicht allerdings eine einmalige Gebühr.

Alemannia Aachen vs. 1. FC Saarbrücken heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Alemannia Aachen vs. 1. FC Saarbrücken

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 37. Spieltag

Datum: Sa., 10. Mai

Uhrzeit: 14 Uhr

Ort: Tivoli (Aachen)

TV & Livestream: MagentaSport, OneFootball

3. Liga: Die Tabelle vor dem 37. Spieltag