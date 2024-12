Die AC Milan empfängt Paris Saint-Germain zum Vorrunden-Rückspiel in der Champions League. SPOX zeigt, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream...

Die AC Milan empfängt Paris Saint-Germain zum Vorrunden-Rückspiel in der Champions League. SPOX zeigt, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

In der Champions League geht es am heutigen Dienstag (7. November) mit den Vorrunden-Rückspielen weiter. In der Gruppe F kommt es daher zum Aufeinandertreffen zwischen der AC Milan und Paris Saint-Germain. Um 21 Uhr wird die Partie im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand angestoßen.

Das Hinrundenspiel in Paris vor eineinhalb Monaten ging klar an den französischen Meister - nach Abpfiff stand ein 3:0 zugunsten von PSG auf der Anzeigetafel. Für die noch sieglosen Mailänder wird es langsam eng, man braucht unbedingt Punkte, um noch das Achtelfinale zu erreichen. Aktuell sind die Rossoneri Letzter der Gruppe mit nur zwei Zählern, PSG führt die Tabelle mit sechs Punkten vor Borussia Dortmund an.

AC Milan vs. PSG heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream?

Wer Milan vs. PSG live und in voller Länge verfolgen möchte, wird im Free-TV nichts finden und muss daher bei DAZN vorbeischauen. Beim Streamingdienst wird in der laufenden Saison der Großteil der Königsklasse gezeigt, so auch das Duell zwischen dem italienischen und dem französischen Top-Team heute.

Auf der Plattform von DAZN beginnt die Übertragung nur wenige Augenblicke vor Anpfiff. Dabei kümmern sich Kommentator Michael Born und Experte Jonas Hummels darum, den Zusehern das Spielgeschehen zu erklären. Die Partie ist zudem auch Teil der heutigen Champions-League-Konferenz, die sechs der acht Spiele von heute abdeckt.

Für all dies wird jedoch zuerst ein Abonnement benötigt. Infrage kommt dabei nur das DAZN-Unlimited-Paket. Der Grund: Die Abopakete DAZN Super Sports und DAZN World ermöglichen keinen Zugriff auf die Spiele der Champions League.

AC Milan vs. PSG heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Die, die das DAZN-Angebot nicht wahrnehmen können, haben immer noch die Option, Milan gegen PSG im Liveticker bei SPOX zu verfolgen.

Hier geht es zum Liveticker des Gruppenspiels zwischen der AC Milan und PSG.

AC Milan vs. PSG heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: AC Milan vs. Paris Saint-Germain

AC Milan vs. Paris Saint-Germain Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 4 (Vorrunde)

4 (Vorrunde) Datum: 7. November 2023

7. November 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)

Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

