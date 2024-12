Ex-Bayern-Profi Bixente Lizarazu begeistert von Landsmann Kylian Mbappé: "Abwehrreihen haben Angst vor ihm"

Der frühere französische Nationalspieler und Ex-Bayern-Profi Bixente Lizarazu hat erklärt, was seinen Landsmann Kylian Mbappé von Paris Saint-Germa...

Der frühere französische Nationalspieler und Ex-Bayern-Profi Bixente Lizarazu hat erklärt, was seinen Landsmann Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain so gut macht.

"Alles, was er macht, ist phänomenal", sagte Lizarazu bei Telefoot über Mbappé. "Wir realisieren das gar nicht. Es ist unnormal. Er hat die magische Kraft, ein Spiel ganz alleine in eine andere Richtung zu lenken, wann immer er will."

Lizarazu, von 1997 bis 2004 und noch einmal von Januar 2005 bis Sommer 2006 beim FC Bayern aktiv, führte aus: "Abwehrreihen haben Angst vor ihm und er gibt seinen Teamkollegen Selbstvertrauen."

Dabei weise Mbappé Ähnlichkeiten zu Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) auf, betonte Lizarazu.

"Zudem hat er die Effizienz und die Mentalität eines Typen wie Cristiano Ronaldo, will überall die besten Statistiken haben. Und schafft das auch", so der Weltmeister von 1998 über den Weltmeister von 2018. "Oben drauf kommen dann noch seine Persönlichkeit, seine Intelligenz, seine präzise Kommunikation und seine Rolle als Kapitän."

In der laufenden Saison hat Mbappé in bislang 16 Pflichtspielen schon 16-mal für PSG getroffen, hinzu kommen zwei Assists. Der Vertrag des Stürmers in Paris läuft kommenden Sommer aus - ob er darüber hinaus beim französischen Meister bleibt, ist offen.

Lizarazu indes hatte seine Karriere 2006 bei Bayern beendet. Der heute 53-Jährige lief insgesamt 273-mal für den FCB auf, gewann während seiner Zeit in München unter anderem die Champions League (2001) und sechs deutsche Meistertitel.