EM 2028 in Großbritannien und Irland, Spielorte: Warum wird bei der Europameisterschaft nicht an der Anfield Road und im Old Trafford gespielt?

Die Europameisterschaft 2028 findet in Großbritannien und Irland ausgetragen. Obwohl sechs der zehn Spielorte in England sein werden, finden in zwei legendären Stadien keine Spiele statt: im Anfield und Old Trafford. SPOX verrät Euch, warum das so ist.

Auch weil es keine Gegenkandidaten gab, haben die Verbände von England, Schottland, Nordirland, Wales und Irland den Zuschlag für die Ausrichtung der Europameisterschaft 2028 erhalten.

In diesem Zuge wurden auch gleich die Spielorte veröffentlicht. Dabei fiel auf, das ausgerechnet die Stadien von den beiden Traditionsklubs FC Liverpool (Anfield) und Manchester United (Old Trafford) in der Auflistung fehlten.

SPOX erklärt in dem folgenden Artikel, warum diese Entscheidung getroffen wurde bzw. werden musste.

EM 2028 in Großbritannien und Irland: Das sind die Spielorte

Von insgesamt zehn Stadien werden sich bei der Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland sechs in England befinden.

EM 2028: Stadien in England

Wembley Stadium (90.652 Plätze), London

Tottenham Hotspur Stadium (62.322 Plätze), London

Etihad Stadium (61.000 Plätze nach Ausbau), Manchester

Everton Stadium (52.679 Plätze nach Bau), Liverpool

St. James' Park (52.305 Plätze), Newcastle

Villa Park (52.190 Plätze nach Ausbau), Birmingham

EM 2028: Stadien in Irland

Aviva Stadium (51.711 Plätze), Dublin

EM 2028: Stadien in Schottland

Hampden Park (52.032 Plätze), Glasgow

EM 2028: Stadien in Wales

Principality Stadium (73.952 Plätze), Cardiff

EM 2028: Stadien in Nordirland

Casement Park (34.500 Plätze nach Umbau), Belfast

EM 2028 in Großbritannien und Irland, Spielorte: Warum wird nicht an der Anfield Road gespielt?

Die Begründung dafür, warum die Heimspielstätte des FC Liverpool nicht für die EM 2028 beachtet wurde, ist so einfach wie kurios: Das Anfield besitzt schlichtweg nicht die vorgegebene Mindestlänge für eine Austragung bei einer Europameisterschaft.

Das Spielfeld ist laut den UEFA-Richtlinien vier Meter zu kurz. Der Rasen an der legendären Anfield Road hat eine Länge von 101 Metern und eine Breite von 68 Metern.

Die Maße sind auch dafür verantwortlich, warum in der Arena des FC Liverpool keine Finals der Europa oder Champions League stattfinden dürfen. Das ist auch der Grund für das Ausscheiden von Chelseas Stadion an der Stamford Bridge.

Das Stadion des FC Everton, welches sich in Liverpool befindet, wird indes rechtzeitig fertig und erfüllt alle Regularien.

EM 2028 in Großbritannien und Irland, Spielorte: Warum wird nicht im Old Trafford gespielt?

Anders als beim Anfield verhielt es sich beim Stadion von Manchester United. Das Old Trafford war sogar ursprünglich auf der Shortlist.

Nach Gesprächen mit der FA hatte sich allerdings herausgestellt, dass die Arena der Red Devils ebenfalls keine Option ist. ManUnited zieht nämlich in Erwägung, die Spielstätte zu sanieren.

Daher fehlte es an der notwendigen Gewissheit, ob das Old Trafford rechtzeitig zum Start der Europameisterschaft bespielbar ist.

Ebenfalls von der Liste gestrichen wurden das London Stadium (West Ham United), das Stadium of Light (AFC Sunderland) und der Croke Park (Dublin).

