Am 14. Juni 2024 beginnt die Europameisterschaft in Deutschland. SPOX zeigt, welche Nationen sich bereits für die Endrunde qualifiziert haben.

Die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 ist beendet. Doch welche Teams haben sich für die Endrunde qualifiziert?

EM 2024, Zeitplan: Die wichtigsten Termine

Datum Event Dezember 2023 Auslosung der EM-Gruppenphase in der Elbphilarmonie in Hamburg März 2024 Play-Off-Spiele zur EM 2024 Freitag, 14. Juni 2024, 21:00 Uhr Eröffnungsspiel der EM 2024 in München Mittwoch, 19. Juni 2024 Zweites Gruppenspiel der DFB-Elf in Stuttgart Sonntag, 23. Juni 2024 Drittes Gruppenspiel der DFB-Elf in Frankfurt Samstag, 29. Juni 2024 Beginn der Finalrunde in Dortmund Sonntag, 14. Juli 2024, 21:00 Uhr Finale der EM 2024 in Berlin

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert

Klar ist, dass Deutschland das Ticket für die EM im eigenen Land sicher hat. In der Qualifikation sicherten sich in zehn Gruppen die jeweils Ersten und Zweiten ebenfalls ein Ticket für die Europameisterschaft.

Die restlichen drei der insgesamt 24 Teilnehmer werden in Playoff-Spielen ermittelt. Diese finden im März 2024 statt. Einige Nationen haben schon einen Platz in den Playoffs sicher, sollte es über den direkten Weg in der Qualifikation nicht geklappt haben.

Denn die zwölf Gruppensieger aus den Ligen A, B und C der Nations League haben sich eine kleine Absicherung erspielt. Sind diese schon qualifiziert, gibt es ein Nachrückverfahren.

In den Playoffs dabei sind (Stand: 21. November):

Weg A: Polen, Wales, Estland

Weg A oder B: Finnland, Ukraine, Island

Weg C: Israel, Bonien-Herzegowina

Weg D: Georgien, Griechenland, Kasachstan, Luxemburg

Neben Deutschland stehen bereits 20 weitere von 24 Teilnehmern fest: Spanien, Schottland, Frankreich, Belgien, Portugal, Österreich, England, Ungarn, Serbien, die Türkei, Albanien, Dänemark, die Niederlande, die Schweiz, Rumänien, die Slowakei, Italien, Tschechien Slowenien und Kroatien.

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe A

Schottland ist die große Überraschung der Gruppe A. Die Briten sind genau wie Tabellenführer Spanien bereits für das Turnier in Deutschland qualifiziert.

Gruppe A: Spanien, Schottland, Norwegen, Georgien, Zypern

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 8 7 0 1 25:5 20 21 2 Schottland 8 5 2 1 17:8 9 17 3 Norwegen 8 3 2 3 14:12 2 11 4 Georgien 8 2 2 4 12:18 -6 8 5 Zypern 8 0 0 8 3:28 -25 0

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe B

In Gruppe B hat Frankreich das Ticket für die EM gelöst. Dahinter ist auch die Niederlande sicher qualifiziert.

Gruppe B: Niederlande, Frankreich, Irland, Griechenland, Gibraltar

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Frankreich 8 7 1 0 29:3 26 22 2 Niederlande 8 6 0 2 17:7 10 18 3 Griechenland 8 4 1 3 14:8 6 13 4 Irland 8 2 0 6 9:10 -1 6 5 Gibraltar 8 0 0 7 0:35 -35 0

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe C

Während England schon vorzeitig für die Endrunde qualifiziert war, musste Titelverteidiger Italien bis zum Schluss zittern. Dank eines 0:0 im "Endspiel" in Leverkusen gegen die Ukraine steht die Squadra Azzurra allerdings als fixer Teilnehmer fest.

Die Ukraine, immerhin punktgleich mit den Italienern, muss in die Playoffs.

Gruppe C: Italien, England, Ukraine, Nordmazedonien, Malta

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 England 8 6 2 0 22:4 18 20 2 Italien 8 4 2 2 16:9 7 14 3 Ukraine 8 4 2 2 11:8 3 14 4 Nordmazedonien 8 2 2 4 10:20 -10 8 5 Malta 8 0 0 8 2:20 -18 0

2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe D

In Gruppe D geht es eng zu: Die Türkei ist sicher bei der EM dabei, dahinter kämpfen Kroatien und Wales um den zweiten Qualifikations-Platz.

Gruppe D: Kroatien, Wales, Armenien, Türkei, Lettland

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Türkei 8 5 2 1 14:7 7 17 2 Kroatien 8 5 1 2 13:4 9 16 3 Wales 8 3 3 2 10:10 0 12 4 Armenien 8 2 2 3 9:11 -2 8 5 Lettland 8 1 0 7 5:19 -14 3

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe E

Albanien hat das Ticket vorzeitig sicher. Tschechien gewann sein Entscheidungsspiel um Platz zwei gegen Moldau souverän mit 3:0 und fährt ebenfalls zur Endrunde. Robert Lewandowski und Polen müssen auf die Playoffs hoffen.

Gruppe E: Polen, Tschechien, Albanien, Färöer, Moldau

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Albanien 8 4 3 1 12:4 8 15 2 Tschechien 8 4 3 1 12:6 6 15 3 Polen 8 3 2 3 10:10 0 11 4 Moldau 8 2 4 2 7:10 -3 10 5 Färöer 8 0 2 6 2:13 -11 2

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe F

Sowohl Belgien als auch Österreich haben sich bereits für die Endrunde qualifiziert. Schweden verpasst die EM hingegen sicher.

Gruppe F: Belgien, Österreich, Schweden, Aserbaidschan, Estland

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Belgien 8 6 2 0 22:4 18 20 2 Österreich 8 6 1 1 17:7 10 19 3 Schweden 8 3 1 4 14:12 2 10 4 Aserbaidschan 8 2 1 5 7:17 -10 7 5 Estland 8 0 1 7 2:22 -20 1

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe G

Ungarn ist sicher dabei, Serbien setzte sich ebenfalls im Kampf um Platz zwei gegen Montenegro durch. Bulgarien und Litauen liegen abgeschlagen dahinter.

Gruppe G: Ungarn, Serbien, Montenegro, Bulgarien, Litauen

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Ungarn 8 5 3 0 16:7 9 18 2 Serbien 8 4 2 2 15:9 6 14 3 Montenegro 8 3 2 3 9:11 -2 11 4 Litauen 8 1 3 4 8:14 -6 6 5 Bulgarien 8 0 4 4 7:14 -7 4

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe H

In der ersten von insgesamt drei Sechsergruppen ging es bis zuletzt eng zu. Dänemark war schon sicher qualifiziert, dahinter angelte sich Slowenien mit einem 2:1 am letzten Spieltag gegen Kasachstan den zweiten Platz.

Gruppe H: Dänemark, Finnland, Schweden, Slowenien, Kasachstan, Nordirland, San Marino

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Dänemark 10 7 1 2 19:10 9 22 2 Slowenien 10 7 1 2 20:9 11 22 3 Kasachstan 10 6 0 4 16:12 4 18 4 Finnland 10 6 0 4 18:10 8 18 5 Nordirland 10 3 0 7 9:13 -4 9 6 San Marino 10 0 0 10 3:31 -28 0

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe I

In Gruppe I ist schon alles klar. Rumänien und die Schweiz sind beide für die EURO 2024 qualifiziert.

Gruppe I: Schweiz, Israel, Rumänien, Kosovo, Belarus, Andorra

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Rumänien 10 6 4 0 16:5 11 22 2 Schweiz 10 4 5 1 22:11 11 17 3 Israel 10 4 3 3 11:11 0 15 4 Belarus 10 4 3 3 9:14 -5 12 5 Kosovo 10 2 5 3 10:10 0 11 6 Andorra 10 0 2 8 3:20 -17 2

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe J

Die Portugiesen werden an der EM in Deutschland teilnehmen. Cristiano Ronaldo und Co. gewannen jedes Spiel. Auch die Slowakei ist dabei.

Gruppe J: Portugal, Bosnien-Herzegowina, Island, Luxemburg, Slowakei, Liechtenstein

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Portugal 10 10 0 0 36:2 34 30 2 Slowakei 10 7 1 2 17:8 9 22 3 Luxemburg 10 5 2 3 13:19 -6 17 4 Island 10 3 1 6 17:16 1 10 5 Bosnien-Herzegowina 10 3 0 7 9:20 -11 9 6 Liechtenstein 10 0 0 10 1:28 -27 0

