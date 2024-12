20 Millionen Euro für Baby-Öl: Jadon Sancho investiert mit Mitspieler von Manchester United in Firma

Jadon Sancho und Marcus Rashford von Manchester United haben ihr Geld in die Firma Nala's Baby investiert, die sich auf Haut- und Haarpflege für Babys spezialisiert hat. Das berichtet die englische Tageszeitung The Sun.

Die Firma, die aktuell mit 20 Millionen Euro bewertet wird, wurde 2020 vom Rapper Krept und Instagram-Influencerin Sasha Ellese Gilbert gegründet. Die Firma hat 20 verschiedene Baby-Öle, Körperbutter-Sorten und Lotions im Angebot und beliefert in England die Supermarkt- und Drogerieketten Sainsbury Ocada, Boots und Tesco.

Für Rashford ist es ein weiteres Business-Standbein, nachdem er bereits 18 Millionen Euro in Immobilien gesteckt haben soll. Auch Sancho besitzt dem Bericht zufolge bereits eine eigene Investment-Firma, die sich um seine Geldanlagen kümmert.

Sancho und Rashford hoffen, dass sie in der kommenden Saison auch auf dem Platz die richtigen Entscheidungen treffen werden. Die vergangene Saison lief für das Duo nicht gut: Sancho zerstritt sich im September mit United-Trainer Erik ten Hag, der ihn aus dem Kader der ersten Mannschaft warf. Im Winter wechselte der Flügelspieler auf Leihbasis zu Borussia Dortmund und blühte dort ein wenig auf. Nun hat ihn ten Hag wieder in seinen Kader aufgenommen und gibt ihm eine zweite Chance.

Rashford spielte eine unterdurchschnittliche Saison und wurde aufgrund seiner schwachen Form nicht von Nationaltrainer Gareth Southgate für die Europameisterschaft in Deutschland nominiert.

Am Samstag steht mit dem Supercup gegen Manchester City das erste Pflichtspiel der neuen Saison für United an. Die Red Devils eröffnen dann am 16. August mit einem Heimspiel gegen Fulham die neue Spielzeit in der Premier League.