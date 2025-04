1860 München vs. Alemannia Aachen heute live im Free-TV sehen: Welcher Sender zeigt / überträgt die 3. Liga am Samstag im TV und Livestream?

1860 München empfängt heute Alemannia Aachen zum Duell in der 3. Liga. Wer die Begegnung live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Samstag, den 19. April, duellieren sich am 34. Spieltag der 3. Liga 1860 München und Alemannia Aachen. Die Partie startet um 14.00 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

1860 München vs. Alemannia Aachen heute live im TV und Livestream:

Drei Sender zeigen am heutigen Tag die Partie zwischen 1860 München und Alemannia Aachen im TV und Livestream. Im Free-TV könnt Ihr das Spiel ab 14.00 Uhr im WDR und im BR verfolgen. Einen kostenlosen Livestream der Partie findet Ihr zudem auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

MagentaSport zeigt zudem die Begegnung zwischen 1860 München und Alemannia Aachen live und vollumfänglich im Pay-TV. MagentaSport startet mit seiner Berichterstattung der Partie um 13.45 Uhr. Dort könnt Ihr zudem ab 13.30 Uhr das Duell in der Konferenz erleben.

Eine weitere Option bietet Euch heute OneFootball das Drittligaspiel im Livestream zu verfolgen. Dort seht Ihr im kostenpflichtigen Einzelstream die Übertragung von MagentaSport.

1860 München vs. Alemannia Aachen heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1860 München vs. Alemannia Aachen

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 34

Datum: 19. April

Uhrzeit: 14.00 Uhr

Ort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

Stadion an der Grünwalder Straße, München TV & Livestream: MagentaSport, WDR, BR, OneFootball

1860 München vs. Alemannia Aachen heute live: Die Tabelle