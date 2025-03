In der 2. Bundesliga kommt es zum Derby zwischen dem 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth. SPOX verrät Euch alle Infos zur Übertragung.

Am heutigen Sonntag, den 16. März, empfängt der 1. FC Nürnberg die SpVgg Greuther Fürth zum 26. Spieltag der 2. Bundesliga. Beide Mannschaften konnten in den letzten fünf Partien dreimal gewinnen, eins unentschieden spielen und eins davon verlieren. Die Mannschaft von Miroslav Klose steht derzeit auf dem achten Platz, die Gäste aus Fürth rangieren auf Platz 12. Anpfiff im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg ist um 13.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

1. FC Nürnberg vs. SpVgg Greuther Fürth heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Derby der 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Wie alle Spiele der 2. Bundesliga wird auch das Derby zwischen Nürnberg und Fürth live und exklusiv bei Sky übertragen.

Die Zuschauer können die Begegnung sowohl in der Sky-Konferenz als auch im Einzelspiel mitverfolgen. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie Sky Sport Top Event läuft die Konferenz, das Einzelspiel empfängt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD. Sky beginnt um 13 Uhr mit der Vorberichterstattung. Timo Schäfers kommentiert das Derby für Euch. In der Konferenz fungiert Stefan Hempel als Moderator.

Um den Livestream zu sehen habt Ihr die Möglichkeit via SkyGo oder WOW. Grundvoraussetzung für alle Optionen vom Pay-TV-Anbieter ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

1. FC Nürnberg vs. SpVgg Greuther Fürth heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Derby der 2. Bundesliga im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 26. Spieltag