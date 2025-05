Wer überträgt das Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Preußen Münster am Freitag? SPOX hat die Antwort.

Der 32. Spieltag der 2. Bundesliga wird am heutigen Freitag, den 2. Mai, mit dem Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Preußen Münster eröffnet. Um 18.30 Uhr geht es in der Avnet Arena in Magdeburg los.

Magdeburg ist aktuell Tabellendritter und will wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg sammeln. Münster hingegen ist Vorletzter und hat sich das Ziel Klassenerhalt auf die Fahne geschrieben.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

1. FC Magdeburg vs. Preußen Münster heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Freitag im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga liegen bei Sky. Aus diesem Grund ist der Pay-TV-Sender heute mit der Übertragung von Magdeburg gegen Münster beauftragt worden. Das Einzelspiel findet Ihr bei Sky Sport Bundesliga 2 HD vor, wo um 18 Uhr die Vorberichte losgehen. Joachim Hebel kümmert sich um den Kommentar.

Um die Begegnung als Teil der Konferenz zu sehen, müsst Ihr bei Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Top Event oder Sky Sport Bundesliga HD einschalten.

Mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW könnt Ihr das Spiel im Livestream verfolgen.

1. FC Magdeburg vs. Preußen Münster heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Freitag im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Magdeburg vs. Preußen Münster

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 32

Datum: 2. Mai 2025

Uhrzeit: 18.30 Uhr

Ort: Avnet Arena (Magdeburg)

Avnet Arena (Magdeburg) TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

1. FC Magdeburg vs. Preußen Münster heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Freitag im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 32. Spieltag