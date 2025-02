1. FC Heidenheim vs. FC Kopenhagen, Conference League heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Playoffs Rückspiel im Free-TV und Livestream?

Wer überträgt das Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC Kopenhagen am Donnerstag um 18.45 Uhr? Die Antwort gibt es hier.

Am heutigen Donnerstag, 20. Februar, kommt es in der Voith-Arena in Heidenheim zum Rückspiel gegen den FC Kopenhagen. Das Hinspiel konnte die Mannschaft von Frank Schmidt mit 2:1 für sich entscheiden. Nach dem Rückstand konnten die Heidenheimer durch die Tore von Keller und Siersleben die Partie noch drehen. Um 18.45 Uhr kommt es heute zum Rückspiel.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Heidenheim vs. FC Kopenhagen heute live im TV und Livestream:

Gute Nachrichten für alle Fans des FC Heidenheim: Das Rückspiel läuft im Free-TV bei NITRO, einem Spartensender von RTL. Zusätzlich gibt es auf RTL+ auch noch einen Livestream, dieser ist jedoch kostenpflichtig.

FC Heidenheim vs. FC Kopenhagen heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Heidenheim vs. FC Kopenhagen

Wettbewerb: Conference League

Runde: Playoffs

Datum: 20. Februar 2025

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: Voith-Arena, Heidenheim

TV & Livestream: NITRO, RTL+

FC Heidenheim vs. FC Kopenhagen heute live: Alle Playoff Rückspiele