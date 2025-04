Union Saint-Gilloise vs. Fenerbahce Istanbul heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Conference League Achtelfinale heute live im Free-TV und Livestream?

Fenerbahce Istanbul ist zu Gast bei Union Saint-Gilloise. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Achtelfinal-Hinspiel der Conference League live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Am heutigen Donnerstag, den 7. März, geht es in der Conference League zur Sache. Mit dabei ist auch Fenerbahce Istanbul, das im Achtelfinale dem belgischen Klub Union Saint-Gilloise zugelost wurde. Saint-Gilloise bezwang in den K.o.-Runden-Playoffs Eintracht Frankfurt nach Hin- und Rückspiel mit 4:3 und misst sich heute daher zum Hinspiel mit Fener, das als einer der acht Gruppenersten eine Runde aussitzen durfte.

Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen, gespielt wird im Lotto Park in Brüssel.