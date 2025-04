Neue Position für Leon Goretzka beim FC Bayern München? "Ich würde ihn da sehen"

Beim FC Bayern München kommt Leon Goretzka unter dem neuen Trainer Vincent Kompany nur selten zum Zug. Dietmar Hamann hat eine Idee, wie man das Dilemma möglicherweise lösen könnte.

Gegenüber Sky Sport Austria schlug der ehemalige Bayern-Spieler vor, den 29-Jährigen künftig auf anderen Positionen auszuprobieren - vor allem dort, wo es bei den Münchnern einen deutlich höheren Bedarf gebe.

"Wie lange wird es dauern, bis wir einen Leon Goretzka auf der rechten Verteidigerposition sehen? Er hat ja schon Innenverteidiger gespielt. Von den Anlagen, glaube ich, wäre das eine Position, die er absolut spielen kann. Werden wir Goretzka irgendwann auf der Rechtsverteidigerposition sehen? Ich würde ihn gerne da sehen", meinte Hamann.

Mit Josip Stanisic und Sacha Boey fallen die beiden etatmäßigen Rechtsverteidiger des FC Bayern derzeit verletzungsbedingt aus. Sonst könnte nur noch Joshua Kimmich die Position rechts hinten in der Viererkette bekleiden, der DFB-Kapitän ist bei Kompany aber essentieller Bestandteil der Mittelfeldzentrale.

Goretzka hat dort wiederum keinen Platz mehr. Hinter Kimmich, Aleksandar Pavlovic, João Palhinha und Konrad Laimer ist er auf der Doppelsechs nur noch die fünfte Wahl - das schlägt sich auch in der Spielzeit wieder. So wurde der 29-Jährige in der laufenden Saison lediglich zweimal eingewechselt. Im DFB-Pokal sowie zuletzt in der Bundesliga gegen Holstein Kiel schaffte er es nicht einmal in den Kader.