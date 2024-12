Nach Verletzung von Marc-Andre ter Stegen: Holt Julian Nagelsmann Manuel Neuer zurück ins DFB-Team?

Marc-Andre ter Stegen hat gerade erst die Nachfolge von Manuel Neuer im deutschen Tor angetreten, jetzt fällt er monatelang aus. Die Spekulationen über seinen Ersatz sind bereits in vollem Gange.

Als die tragischen Rollstuhlbilder von Marc-Andre ter Stegen um die Welt gingen, waren die Spekulationen bereits voll entbrannt: Wer soll den schwer am Knie verletzten Nationaltorhüter in den kommenden Monaten im DFB-Team ersetzen?

Die Tränen ter Stegens waren kaum getrocknet, die offizielle Diagnose Riss der Patellasehne des rechten Knies inklusive Operation am Montag gerade erst veröffentlicht, als Fußball-Deutschland schon eifrig die unmittelbare Zukunft im deutschen Tor diskutierte.

Bekommt nun Alexander Nübel eine Chance? Darf Oliver Baumann ran? Oder sollte Bundestrainer Julian Nagelsmann sich doch tatsächlich um ein Comeback von DFB-Legende Manuel Neuer bemühen? Schon im Oktober stehen ja die nächsten Spiele in der Nations League an.

Auch wenn im Verband nach SID-Informationen derzeit (noch) nicht über eine Rückkehr des Schlussmanns von Bayern München diskutiert wird, könnte die Option Neuer als prominenter Lückenfüller durchaus Sinn ergeben.

Aktuelles Leistungsvermögen, Erfahrung, Erfolge - all das dürfte in den Überlegungen von Nagelsmann eine Rolle spielen. Neuer selbst wollte sich auf SID-Anfrage am Montag nicht äußern.