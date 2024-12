Nach geplatztem Transfer: Jonathan Tah hegt mittlerweile offenbar große Zweifel an Wechsel zum FC Bayern München

Jonathan Tah will Leverkusen angeblich nach der Saison verlassen - doch ob es zum FC Bayern geht, ist nun angeblich fraglich.

Im zurückliegenden Sommer scheiterte ein Transfer von Jonathan Tah zum FC Bayern München auf der Zielgeraden. Im kommenden Jahr könnte es einen neuen Anlauf des deutschen Rekordmeisters geben, mittlerweile soll der Verteidiger von Bayer 04 Leverkusen aber Zweifel hegen.

Einem Bericht von t-online zufolge gibt es im Umfeld des 28-Jährigen mittlerweile Bedenken, ob ein Wechsel nach München noch der richtige Karriereschritt ist. Das Hin und Her zwischen den beiden Klubs im Sommer hätte Spuren bei Tah hinterlassen.

Die Bayern wollten den Nationalspieler gerne unter Vertrag nehmen, Bayer Leverkusen stellte für die Münchner allerdings zu hohe Ablöseforderungen. Während der FCB lediglich 20 Millionen Euro bot, wich B04 nicht von seiner Forderung von 30 Millionen Euro ab.

Leverkusen fühlte sich im Anschluss hintergangen, da sich nach Aussagen der Vereinsverantwortlichen die Bayern nicht an getroffene Absprachen gehalten hätten. Dies gipfelte schließlich in einer Fehde zwischen B04-Geschäftsführer Fernando Carro und FCB-Sportvorstand Max Eberl, in welcher der Leverkusener seinem Münchner Kollegen an den Kopf warf, "absolut nichts" von ihm zu halten.

Eine Verlängerung des 2025 auslaufenden Vertrages soll dem Bericht zufolge trotz der Skepsis bezüglich eines Wechsels zum deutschen Rekordmeister aber nicht im Raum stehen. Vielmehr soll Tah den klaren Plan verfolgen, sich im kommenden Sommer ablösefrei einem neuen Verein anzuschließen.