"Ich halte von Max Eberl absolut nichts!" Bayer Leverkusen attackiert Boss des FC Bayern München wegen Jonathan Tah

Bei einem Treffen der Bayer-Verantwortlichen mit Leverkusener Fanklub-Vertretern am Dienstag in der BayArena wurden Carro und Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes unter anderem nach dem aktuellen Stand bezüglich Tahs Zukunft gefragt.

Und während Rolfes noch diplomatisch antwortete, hielt sich Carro keineswegs zurück: "Also, ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts!", polterte der 60-Jährige und fügte an: "Und ich würde nicht mit ihm verhandeln."

Die ungewöhnlich forsche Attacke auf Eberl lässt den eindeutigen Schluss zu, dass die Gespräche über einen Tah-Transfer aktuell erst einmal auf Eis liegen. Und Carros Ärger dürfte daher rühren, dass sich die Bayern an eine wohl getroffene Absprache unter den beiden Vereinen offenbar nicht gehalten haben.

Laut kicker hatte der FCB den Leverkusenern dabei zugesichert, dass man die Verpflichtung Tahs für den Fall der Verkäufe von Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui durchsetzen wolle. Dafür soll eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen für den deutschen Nationalspieler vereinbart worden sein.