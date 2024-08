Nächste Wende im Poker um Jonathan Tah: Wechsel zum FC Bayern München wohl in weite Ferne gerückt

Stand jetzt sei Tah also kein Thema an der Säbener Straße, auch wenn Leverkusens Geschäftsführer Sport Simon Rolfes laut kicker die Situation zuletzt noch optimistischer bewertete: "Völlig unabhängig davon geht die Transferphase bis zum 30. August. Und sie können davon ausgehen, dass wir natürlich unsere Vorstellungen haben, und wissen, was wir tun wollen. Aber das werde ich nicht alles sagen."

Sky hatte davor berichtet, dass Bayern eine angebliche Frist für einen Tah-Transfer hat verstreichen lassen. Demzufolge soll der amtierende Meister bis Donnerstagabend eine Entscheidung verlangt haben, ob man akzeptiere, die geforderten 30 Millionen Euro (25 Millionen Euro Sockelablöse plus fünf Millionen Euro Bonuszahlungen) für den Nationalspieler hinzublättern. "Das ist weiterhin nicht der Fall", so Rolfes.

Tah war mit seinen 48 Pflichtspieleinsätzen und sechs Toren maßgeblich an der historischen Saison 2023/24 der Werkself beteiligt und ist nicht aus der Startelf wegzudenken. Auch im deutschen Nationalteam ist der 28-Jährige eine feste Größe.