Clasico-Zahnspange für Lamine Yamal! Supertalent des FC Barcelona sorgt für kuriose Aktion

Nicht nur, dass Barça im Clasico ein Sondertrikot trägt: Jungstar Yamal wird sogar mit einer eigens kreierten Zahnspange spielen.

Kuriose Aktion rund um den Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona am Samstagabend: Das spanische Schmuck- und Modelabel TWOJEYS hat eigens für das prestigeträchtige Duell eine ganz besondere Zahnspange für Barças Supertalent Lamine Yamal angefertigt.

Via Instagram präsentierten TWOJEYS und Yamal am Freitag das Zahnspangenmodell, mit dem der 17-Jährige am Samstag in Madrid auflaufen wird. Das besondere Design zeigt dabei das aus zwei Sternen bestehende TWOJEYS-Logo, das in den Farben Barcelonas erstrahlt (ein Stern in blau, einer in rot).

Die Gründer von TWOJEYS, Biel Juste Calduch und Joan Margarit, stammen beide aus Katalonien. Daher haben sie eine spezielle Verbindung zu Barça und drücken im Clasico natürlich Yamals Blaugrana die Daumen.