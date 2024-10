Vinicius Junior kurz vorm Ballon d'Or? Stürmerlegende findet Lamine Yamal vom FC Barcelona trotzdem viel besser

Lamine Ymal hat noch keinen Clasico gewinnen können

Der 17-jährige spanische Nationalspieler sei nicht nur im Eins-gegen-Eins herausragend, sondern kreiere auch mit seinen Pässen "Spielsituationen, die sich andere in seinem Alter nicht einmal vorstellen können. Er hat eine Übersicht und ein Verständnis vom Spiel, die die meisten anderen Spieler erst bekommen, wenn sie schon 20 oder älter sind"; schwärmte Agüero. Noch dazu arbeite er defensiv mit. "Ich sehe Lamine viel verteidigen, während andere Spieler in seinem Alter und mit solch enormem Talent eher vorne bleiben und darauf warten, an den Ball zu kommen. Er ist ein sehr kompletter Spieler."

Für Yamal ist es sein vierter Clasico, seine drei bisherigen Spiele gegen Real gingen allesamt verloren. Vinicius traf indes schon 17-mal auf den Erzrivalen aus Katalonien, die Bilanz des 24-jährigen Brasilianers dabei: Zehn Siege, sechs Niederlagen, ein Unentschieden.