Clasico Saison 2024/25, Real Madrid vs. FC Barcelona: Termine, Orte, Wettbewerbe, Zeitplan, Übertragung im Free-TV und Livestream

Clasico Saison 2024/25, Real Madrid vs. FC Barcelona: Termine, Orte, Wettbewerbe, Zeitplan

Mindestens zweimal werden die beiden Rivalen in dieser Saison aufeinandertreffen. In der Liga kommt es am 26. Oktober in Madrid zum ersten Duell. Das Rückrundenspiel steigt am 25. Mai in Barcelona.

Zu weiteren Clasicos kann es in dieser Saison auch im spanischen Pokal, der Copa del Rey, sowie in der Champions League und der Supercopa de Espana (spanischer Supercup) kommen.

Clasico Saison 2024/25: Die feststehenden Clasicos in der laufenden Saison