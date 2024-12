Hansa Rostock vs. Waldhof Mannheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball 3. Liga im TV und Livestream?

Waldhof Mannheim ist heute zu Gast bei Hansa Rostock. Wer Fußball in der 3. Liga heute im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Nach dem Abstieg aus der 2. Liga läuft es bisher auch in der 3. Liga nicht gut für Hansa Rostock, gegen Waldhof Mannheim kommt es zum Kellerduell. Am heutigen Samstag (14. September) um 14 Uhr wird das Spiel im Ostseestadion in Rostock angepfiffen.