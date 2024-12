"Glaube, dass er verlängern wird": Lothar Matthäus geht bei Bayern-Star von Vertragsverlängerung aus

Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich zur weiterhin unklaren Zukunft von Mittelfeldspieler Joshua Kimmich beim FC Bayern München geäußert.

"Ich glaube, dass sich Kimmich in München sehr wohl fühlt. Er ist mit seiner Familie in den letzten Jahren in München reingewachsen. Ich glaube, dass er trotz einiger Unstimmigkeiten in den letzten Jahren beim FC Bayern verlängern wird", sagte Matthäus bei Sky90.

Am Rande des Bundesligaspiels bei Aufsteiger Holstein Kiel (6:1) bekräftigte Sportvorstand Max Eberl, dass Kimmich künftig zu einem Gesicht des FC Bayern werden solle. Der Vertrag des Kapitäns der deutschen Nationalmannschaft läuft im kommenden Sommer aus. Zuletzt wurde er immer wieder mit einem Abschied vom deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Eberl verriet am Wochenende, dass der französische Meister Paris Saint-Germain an Kimmich "sehr interessiert" gewesen sein. Neben PSG sollen sich auch der FC Barcelona mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Hansi Flick und Englands Meister Manchester City mit einer möglichen Verpflichtung Kimmichs beschäftigen.

"Joshua Kimmich möchte unbedingt zu Barça kommen", sagte kürzlich Bojan Krkic, Vater des gleichnamigen ehemaligen Barcelona-Spielers und Ex-Scout der Katalanen, in seiner Funktion als Analyst für SER Catalunya.