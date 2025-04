BVB, News und Gerüchte: "Können jetzt auch mal die Schnauze halten!" Emre Can schießt gegen Kritiker

Emre Can hat nach dem Sieg gegen Paris Saint-Germain scharf gegen die BVB-Kritiker geschossen. Der Ex-Dortmunder Roman Bürki will Marco Reus von einem Wechsel in die MLS überzeugen. Nutzer sind wegen Tonfehler bei der Übertragung von Amazon Prime sauer. Eintracht Frankfurt könnte wegen des Dortmunder Erfolgslaufs den Sprung in die Königsklasse schaffen. Die News und Gerüchte zum BVB am Mittwoch.

