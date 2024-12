BVB II vs. Alemannia Aachen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball 3. Liga im TV und Livestream?

Die Zweitvertretung des BVB empfängt am heutigen Sonntag, dem 22. September, Alemannia Aachen. Wer den Kracher der 3. Liga nicht verpassen will, erhält alle relevanten Infos in diesem Artikel.

Die BVB-Amateure begrüßen am heutigen Sonntag, dem 22. September, Alemannia Aachen im Stadion Rote Erde. Der Anpfiff der Partie in Dortmund ist für 19.30 Uhr angesetzt.