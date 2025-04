"Schmeckt wie ein guter Wein": BVB revanchiert sich bei PSG für vier Jahre alte Stichelei

Borussia Dortmund hat sich mit dem Triumph im Champions-League-Halbfinale nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch außerhalb für das Ausscheiden von vor vier Jahren bei Paris Saint-Germain revanchiert.

In einem Post auf dem X-Kanal von Borussia Dortmund ist ein vier Jahre altes Bild zu sehen, das die PSG-Spieler nach dem 2:0-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions-League-Saison 2019/20 gegen Dortmund zeigt. Darauf ist zu erkennen, wie Kylian Mbappe und Co. auf dem Rasen im leeren Parc de Princes in Paris eine Yoga-Pose einnehmen, um sich über Erling Haaland lustig zu machen, der Wochen davor mit derselben Pose sein Tor zum 1:0 im Hinspiel bejubelt hatte.

Die Social-Media-Abteilung der Schwarz-Gelben hat die Stichelei von damals nicht vergessen und sich nun mit einem eigenen Post dafür revanchiert. Dem Post wurde zudem ein kurzer Text in Englisch hinzugefügt, der sich übersetzt wie folgt liest: "Schmeckt wie ein guter Wein."