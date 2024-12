Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball 3. Liga im TV und Livestream?

Zum Abschluss des 5. Spieltags in der 3. Liga kämpfen heute Alemannia Aachen und der FC Viktoria Köln um Punkte. Wir verraten, wer im TV und Livestream zuständig ist.

Der 5. Spieltag ist fast vorüber, am heutigen Sonntag (15. September) kommt es am Abend noch zum Duell Alemannia Aachen vs. FC Viktoria Köln. Um 19.30 Uhr geht es am Tivoli in Aachen los.