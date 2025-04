1. FC Heidenheim vs. FC Augsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball Bundesliga im TV und Livestream?

Der 1. FC Heidenheim und FC Augsburg treten heute in der Bundesliga gegeneinander an. SPOX verrät, wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Im Rahmen des 2. Spieltags der Bundesliga treffen am heutigen Sonntag, den 1. September, der 1. FC Heidenheim und der FC Augsburg aufeinander. Der Ball in der Heidenheimer Voith-Arena rollt ab 15.30 Uhr. Parallel dazu finden vier weitere Ligaspiele in der Bundesliga statt.