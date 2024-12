Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Sprintrennen beim GP von Brasilien in Sao Paulo im TV und Livestream?

Im Sprintrennen wird heute bereits um die ersten WM-Punkte beim Grand Prix von Brasilien gekämpft. SPOX verrät, wer sich dafür um die Übertragung l...

Im Sprintrennen wird heute bereits um die ersten WM-Punkte beim Grand Prix von Brasilien gekämpft. SPOX verrät, wer sich dafür um die Übertragung live im TV und Livestream kümmert.

Tag zwei beim Grand Prix von Brasilien ist erreicht. Am heutigen Samstag, den 4. November, dreht sich alles um das Sprintrennen, das auf dem Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo um 19.30 Uhr deutscher Zeit beginnt. Dabei stehen also bereits WM-Punkte auf dem Spiel. Für die Ermittlung der Startaufstellung wird um 15 Uhr zuerst ein Sprint-Shootout bestritten. Morgen findet dann das Rennen statt.

Im Gegensatz zu gestern gibt es keine Änderung in Sachen Übertragung. Auch heute ist Sky für beide Sessions verantwortlich. Auch heute müsst Ihr diesbezüglich bei Sky Sport F1 (HD) vorbeischauen, wo Sascha Roos und Ralf Schumacher als Kommentatoren fungieren. Der Sprint-Shootout wird um 14.45 Uhr gezeigt, das Sprintrennen selbst ist ab 18.30 Uhr zu sehen.

Sky ist jedoch nicht nur mit einer Pay-TV-Übertragung zur Stelle, sondern auch mit einem Livestream, auf den Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via WOW zugreifen könnt. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

Im Nachbarland Österreich ist das Spektakel dagegen im Free-TV zu sehen. Dieser Aufgabe hat sich der Privatsender ServusTV angenommen, der zudem auch einen kostenlosen Livestream anbietet.

Dann besteht noch die Möglichkeit, bei F1TV, dem hauseigenen Streamingdienst der Motorsportkönigsklasse, live mit dabei zu sein, doch dafür wird ein gültiges Abonnement benötigt.

Bei uns findet Ihr sowohl zum Sprint-Shootout als auch zum Sprintrennen jeweils einen Liveticker vor, mit dem Ihr das Wichtigste in Brasilien verfolgen könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Sprint-Shootouts beim Grand Prix von Brasilien.

Hier geht es zum Liveticker des Sprintrennens beim Grand Prix von Brasilien.

Event : Großer Preis von Brasilien

: Großer Preis von Brasilien Session: Sprintrennen

Sprintrennen Datum : 4.11.

: 4.11. Uhrzeit : 15 Uhr (Sprint-Shootout) & 19.30 Uhr (Sprintrennen)

: 15 Uhr (Sprint-Shootout) & 19.30 Uhr (Sprintrennen) Ort : Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo (Brasilien)

: Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo (Brasilien) TV : Sky, ServusTV (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ServusTV On (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

