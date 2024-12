Formel 1: Erste Frau in Entwicklungsprogramm! McLaren holt Bustamante

Das britische Formel-1-Team McLaren hat im Vorfeld des US-Grand-Prix in Austin am Mittwoch die Verpflichtung der philippinischen Rennfahrerin Bianc...

Das britische Formel-1-Team McLaren hat im Vorfeld des US-Grand-Prix in Austin am Mittwoch die Verpflichtung der philippinischen Rennfahrerin Bianca Bustamante bekannt gegeben. Die 18-Jährige ist die erste Frau im Fahrerentwicklungsprogramm des Traditionsrennstalls.

"Ich bin so dankbar für diese Chance, denn ich glaube, dass ich jetzt die bestmögliche Entwicklungsstruktur um mich herum habe, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen", wird Bustamante in einer McLaren-Pressemitteilung zitiert. Für sie sei es "ein unwirklicher Moment" in ihrer Laufbahn.

Mit fünf Jahren hatte Bustamante mit dem Kartfahren begonnen, 2022 fuhr sie erstmals in der W-Series, einer Einsitzer-Rennserie nur für Frauen. Damals holte sie in sieben Rennen zwei Punkte. In diesem Jahr fährt sie für das Team Prema in der Formel 4 von Italien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in der F1 Academy. In der Nachfolgeserie der W-Series gewann sie bisher zwei Saisonrennen. Ab 2024 wird sie dann dort auch in den McLaren-Farben an den Start gehen.

Im Rahmen des Formel-1-Gastspiels auf dem Circuit of the Americas (Sonntag 21.00 Uhr/Sky) wird das Saisonfinale der F1 Academy gefahren. Bustamante ist mit 102 Punkten Siebte der Gesamtwertung. Auf Platz eins liegt ihre Prema-Teamkollegin Marta Garcia (23/Spanien) mit 235 Zählern.