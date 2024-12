"Sollte in diesem Auto sitzen": Valtteri Bottas die bessere Option als Mick Schumacher?

Valtteri Bottas oder Mick Schumacher? Bahnt sich ein Zweikampf um das Sauber-Cockpit an?

Valtteri Bottas hofft weiter auf einen Verbleib in der Formel 1 und sieht sich im Vergleich mit Mick Schumacher als bessere Option für das freie Sauber-Cockpit im Jahr 2025.

"Ich glaube, dass ich in diesem Auto sitzen sollte. Das wäre im besten Interesse des Teams", sagte der Finne am Donnerstag in Austin/Texas vor dem Großen Preis der USA (Sonntag, 21.00 Uhr): "Ich liebe die Formel 1. Ich möchte weiter in der Formel 1 fahren."

Mattia Binotto, Chef des Formel-1-Projekts beim künftigen Audi-Werksteam, hatte Schumacher zuletzt als Kandidaten auf ein Cockpit im FAZ-Gespräch bestätigt. "Wir ziehen ihn als potenziellen Fahrer in Betracht. Er steht auf unserer Liste", hatte Binotto gesagt.