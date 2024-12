Formel 1: Lando Norris distanziert im Qualifying Max Verstappen - verpasst aber die Pole

Lando Norris kann am Samstag im Formel-1-Sprint in Sao Paulo/Brasilien weiter an seinem Rückstand auf Weltmeister Max Verstappen knabbern.

Der 24-Jährige sicherte sich im Qualifying für das verkürzte Rennen am Freitagabend den zweiten Startplatz, wobei er etwas überraschend von seinem Teamkollegen Oscar Piastri geschlagen wurde. Der Australier fuhr in 1:08,899 Minuten die schnellste Runde im Autodromo Jose Carlos Pace. Nur knapp drei Hundertstel trennten ihn von Norris (+0,029). Dessen Konkurrent Verstappen (+0,320) muss sich indes mit Rang vier zufriedengeben.

Im Vergleich zum Training wich die Sonne über der Strecke in Interlagos einer grauen Wolkendecke, zudem wurde es kühler. Norris dominierte die ersten beiden Qualifying-Elemente, konnte sich aber in der entscheidenden Runde nicht mehr signifikant verbessern.

Dritter wurder Charles Leclerc (Monaco/+0,254) im Ferrari. Sein Teamkollege Carlos Sainz (Spanien/+0,358) reihte sich hinter Verstappen auf Rang Fünf ein - für die Scuderia nach zuletzt zwei Grand-Prix-Siegen in Folge ein kleiner Dämpfer.