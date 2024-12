Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das F1 Rennen beim GP von USA im TV und Livestream?

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in Austin zu Gast. SPOX verrät Euch, wer das Rennen beim GP der USA live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 20. Oktober, findet das Rennen im Rahmen des GP der USA statt. Das Formel-1-Rennen in Austin auf dem Circuit of The Americas beginnt um 21.00 Uhr.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer den GP der USA heute live im TV und Livestream zeigt.