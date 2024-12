"Alles tun, um stärker zurückzukommen": Nächste Eskalation zwischen Max Verstappen und Lando Norris in Brasilien?

Das Duell um die WM-Krone zwischen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und seinem Rivalen Lando Norris geht beim Großen Preis von Brasilien in die nächste Runde - Zündstoff ist vorprogrammiert.

Bei Red Bull und Max Verstappen schrillen vor dem viertletzten Formel-1-Rennwochenende die Alarmglocken. "Wir müssen alles tun, um konkurrenzfähiger zu sein und stärker zurückzukommen", sagte der Niederländer im Vorfeld. Die Weltmeister reisen nach einem verkorksten Wochenende in Mexiko angeschlagen nach Sao Paulo und müssen im Autodromo Jose Carlos Pace dringend zurück in die Spur finden.

Denn zuletzt zeigte sich, wie sehr die Nerven bei Verstappen im sich immer mehr zuspitzenden Titelduell blank liegen. Gleich zweimal in einer Runde drängte er Konkurrent Lando Norris mit waghalsigen Manövern in Mexiko von der Strecke und handelte sich eine 20-Sekunden-Strafe ein. Am Ende wurde Verstappen nur Sechster. "Mexiko war ein Rennen zum Vergessen, aber wir wissen, dass wir es besser machen können", sagte der 27-Jährige. Noch beträgt sein Vorsprung 47 Zähler - Tendenz fallend.

Eine solche Entgleisung darf sich Verstappen nicht mehr erlauben, denn genau auf solche Aussetzer lauert Norris. Neben dem Großen Preis von Brasilien am Sonntag (18.00 Uhr) steigt schon samstags ein Sprintrennen (15.00 Uhr/beides Sky) - der Brite kann also noch mehr als gewöhnlich an Verstappens Vorsprung knabbern.