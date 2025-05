Wir verlosen vor Beginn der Eishockey-WM drei Jahresabos für MagentaSport, mit denen ihr das gesamte Programm sehen könnt!

Das Beste zum Schluss einer sehr langen Eishockey-Saison: die Eishockey-WM der Männer, ab dem 09. Mai In Schweden und Dänemark. Und wir verlosen gemeinsam mit MagentaSport drei Jahresabos, mit denen Sie die WM und das gesamte Programm kostenlos genießen können.

MagentaSport zeigt alle sieben deutschen Gruppenspiele in der Hammer-Gruppe gegen Weltmeister Tschechien, USA, Vize-Weltmeister Schweiz, Gastgeber Dänemark, Kasachstan, Ungarn und Norwegen. Darüber hinaus zu sehen sind fünf weitere Top-Partien in der Gruppen-Phase. Dazu in der K.o.-Phase jeweils zwei Viertel- und Halbfinals, die Partie um den 3. Platz sowie das Finale. Das sind 18 WM-Partien und 60 Live-Stunden.

Die WM wird kommentiert von Alex Kunz, Moderator ist Sascha Bandermann, als Experte ist Ex-Nationalspieler Patrick Ehelechner im Einsatz. „Wir haben uns in diesem Jahr neu und anders aufgestellt“, erklärt Sascha Bandermann: „Ich habe nun mit Patrick Ehelechner einen Experten mit vor Ort, das hilft extrem. Patrick bringt außerdem Qualitäten als Reporter und Host für Social Kanäle mit. Wir haben jetzt ein Line-Up, das den Fan auf 360 Grad informiert und unterhält. Wir werden auf allen digitalen Kanälen präsent sein.“ Deutschland hatte 2024 das Viertelfinale erreicht, war dort am späteren Vize-Weltmeister Schweiz knapp gescheitert.

Um zu gewinnen, schreibt einfach bis Montag, 5.5.2025, eine Mail an info@spox.com

Viel Erfolg!