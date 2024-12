DEL-Trio in Champions League im Gleichschritt: Straubing, Berlin und Bremerhaven fahren Siege ein

Weniger als eine Woche vor dem Saisonstart in der Meisterschaft ist das Champions-League-Trio aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bereits in ansprechender Form. 24 Stunden nach Vize Fischtown Pinguins Bremerhaven fuhren am Sonntag in der vierten Runde der europäischen Königsklasse CHL auch der deutsche Meister Eisbären Berlin und die Straubing Tigers ihre jeweils dritten Siege ein.

Berlin feierte gegen Sparta Prag mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) sein drittes Erfolgserlebnis nacheinander. Straubing kehrte in einem weiteren deutsch-tschechischen Duell durch ein 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) gegen HC Pardubice wieder in die Siegspur zurück.

Bremerhaven hatte tags zuvor durch ein 4:2 gegen den französischen Vertreter Rouen Dragons zum zweiten Mal in Serie gewonnen. In der Tabelle festigten alle drei DEL-Teams ihre Positionen in der oberen Hälfte.

In der CHL wird nach dem sogenannten Schweizer Modell gespielt. 24 Klubs bestreiten jeweils drei Heim- und drei Auswärtsspiele gegen sechs verschiedene Gegner. Die ersten 16 der gemeinsamen Tabelle erreichen das Achtelfinale.