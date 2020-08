Headkick-Knockout: Als Aleksandar Rakic die UFC-Karriere von Jimi Manuwa beendete

Am 29. August trifft der Wiener Aleksandar Rakic im UFC-Main-Event in Las Vegas auf den MMA-Veteranen Anthony Smith (hier geht's zur Story). Zeit, sich an Rakic' größtes Karriere-Highlight zu erinnern: Sein magischer Headkick-Knockout gegen Jimi Manuwa im Juni 2019.

Das Duell zwischen Rakic und Smith könnt ihr in der Nacht von Samstag auf Sonntag übrigens LIVE auf DAZN sehen. Ebenfalls im Re-Live abrufbar.

