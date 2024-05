WWE, King and Queen of the Ring heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Cody Rhodes, Logan Paul, Gunther und Co. im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 25. Mai, dürfen sich die Wrestling-Fans auf den King and Queens of the Ring 2024 freuen. Das Event steigt im Jeddah Super Dome in der gleichnamigen saudi-arabischen Stadt Jeddah und startet um 19 Uhr deutscher Zeit.

Im Hauptkampf des Abends verteidigt Undisputed WWE-Champion Cody Rhodes gegen Logan Paul seinen Titel. Ebenfalls im Einsatz ist auch Gunther, der als Sieger des Raw-Turniers auf den Gewinner des SmackDown-Turniers um den Titel des King of the Ring trifft, also auf Randy Orton oder Tama Tonga. Im Finale des Queen of the Ring treten Lyra Valkyria und die Siegerin von Nia Jax vs. Bianca Belair gegeneinander in einem Singles Match an.