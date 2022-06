WWE-Skandal: Zahlte Vince McMahon Schweigegeld nach einer Affäre?

Skandal um WWE-Boss Vince McMahon: Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat der 76-Jährige einer ehemaligen Angestellten der Wrestling-Liga mehrere Millionen Dollar Schweigegeld gezahlt, um eine außereheliche Beziehung geheim zu halten.

So soll McMahon, seit 1982 Mehrheitseigner und Strippenzieher in der WWE, eine 41-jährige Anwaltsgehilfin 2019 eingestellt und ihr Gehalt nach dem Beginn der sexuellen Beziehung verdoppelt haben. Bevor sie die Firma verließ, soll McMahon der Frau drei Millionen Dollar Schweigegeld gezahlt haben: Eine schriftliche Einigung soll ihr dabei verbieten, die Affäre öffentlich zu machen oder sich negativ über McMahon zu äußern.

Ans Licht kam das Arrangement demnach durch eine anonyme E-Mail, die am 30. März an das Board of Directors der WWE geschickt worden war. In der Mail heißt es weiterhin, dass McMahon die Frau "wie ein Spielzeug" an Talentdirektor John Laurinaitis weitergegeben habe.

Laut WSJ untersucht die WWE den Vorfall bereits seit April, dabei soll man auf mehrere andere Vertraulichkeitsvereinbarungen gestoßen sein, die sich auf Fehlverhalten von McMahon und Laurinaitis beziehen. Die WWE habe über eine Sprecherin betont, dass sie mit der Untersuchung vollständig kooperiere und es sich um eine einvernehmliche Beziehung gehandelt habe.

Vince McMahon ist seit 1966 mit Linda McMahon verheiratet, gab aber in der Vergangenheit bereits außereheliche Affären zu.